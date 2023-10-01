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01 октября, 17:30

В мире

В Ливане спасли двух львят от контрабандистов

В Ливане спасли двух львят от контрабандистов

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В Ливане спасли двух львят от контрабандистов. Их везли из Сирии в обычных картонных коробках. Малыши должны были пополнить коллекцию в частном зоопарке. Среди других живых игрушек были медвежата, восточный имперский орел, 350 щеглов и больше тысячи декоративных птиц. Причем, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Сейчас всех спасенных пытаются пристроить в зоопарки и реабилитационные центры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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