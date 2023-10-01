В Великобритании арестовали второго фигуранта дела о "дереве Робин Гуда". Выяснилось, что к уничтожению местной легенды причастен 60-летний мужчина. Он помог подростку срубить знаменитое дерево, которому примерно 300 лет. Широкую славу дерево получило после появления в фильме 1991 года "Робин Гуд: Принц воров" с Кевином Костнером в главной роли.

Ранее полиция арестовала 16-ти летнего жителя королевства. Расследование продолжается. В полиции уже назвали это делом чести.

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