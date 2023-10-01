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Новости

01 октября, 09:15

В мире

Москвичам рассказали о главных мировых новостях утра воскресенья

Москвичам рассказали о главных мировых новостях утра воскресенья

Конгресс США одобрил проект временного финансирования правительства

Точное число погибших при пожаре на свадьбе в Ираке остается неизвестным

Новости мира: в США предложили предотвратить шатдаун отказом от помощи Украине

Россиянка погибла в ДТП с пассажирским автобусом в Анталье

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Более 50 человек погибли в результате взрывов в двух мечетях Пакистана

В Лондоне люди, недовольные ростом цен на электроэнергию, устроили митинг возле посольства Норвегии. Именно норвежская нефтяная компания "ЭквинОр" получит почти 4 миллиарда фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на разработку нового месторождения.

На улицы французского города Кемпер вышли демонстранты, недовольные графиком работы местной больницы. Из-за нехватки персонала отделение скорой помощи не работает по ночам.

Шесть человек погибли и 35 пострадали в результате аварии в турецкой Анталье. Среди жертв ДТП одна россиянка, еще четверо россиян сейчас в больнице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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