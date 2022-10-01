"Сортировочная": взрыв в Сяньшуе

21 марта 2019 года на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical произошла крупная техногенная катастрофа – случился мощнейший взрыв, вызвавший сейсмический толчок в 2,2 балла. Погибли 78 человек, больше 600 получили ранения, было повреждено или уничтожено около тысячи жилых домов, в воздух попали ядовитые выбросы. И все это для местных жителей стало… привычным делом. Кто виноват во взрыве в Сяньшуе? Как Китай стал "главной фабрикой" мира, кто сбивал дроны над заводом и почему система поддерживала экологические катастрофы.

Об этом – в новом выпуске программы "Сортировочная".