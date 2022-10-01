Новости мира: отмена режима ЧП в Таиланде и церемония в честь дня образования КНР

Правительство Таиланда отменяет режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Ограничения продлевались 19 раз и вот теперь их решили снять. Теперь въезжающим в королевство не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или результаты тестирования на коронавирус.

Тысячи китайцев провели ночь под открытым небом ради того, чтобы своими глазами увидеть церемонию поднятия флага на площади Тянь-ань-мэнь в честь главного государственного праздника – Дня образования республики.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.