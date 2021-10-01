В Турции зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19

Несмотря на новую волну ковида в Турции, желающих там отдохнуть меньше не становится. В столичных аэропортах очереди.

Между тем в стране фиксируют почти 30 тысяч случаев заражения за сутки. О том, как обстоят дела на курортах, почему российские туристы не боятся туда лететь и как собираются возвращаться, если введут локдаун, – в эфире телеканала Москва 24.