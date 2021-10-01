Жительница Турции рассказала о ситуации с коронавирусом в стране

Жительница Турции Оксана Савельева рассказала о ситуации с коронавирусом в стране.

"Я сегодня услышала, что говорят, что в Турции очень большой рост заболеваемости. Честно говоря, видимо, местное население об этом еще не знает", – сказала девушка.

Она отметила, что в страну только что начали впускать англичан. Также, по ее словам, начали открываться рестораны и кафе, которые были закрыты все лето.

Ранее сообщалось, что в Турции зафиксировали новую вспышку коронавируса. Столько заболевших не было с апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.