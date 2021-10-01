Водители подрались на заправке в Великобритании

В Великобритании водители подрались на заправке. Уже несколько дней в разных города королевства происходят бои за бензин.

На заправках его не хватает, там часто скапливаются очереди в ожидании подвоза топлива. Нервы водителей не выдерживают.

Топливный кризис в Великобритании начался 24 сентября. В стране не хватает водителей грузовиков, в том числе бензовозов, поэтому на заправки не всегда вовремя привозят бензин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.