В Турции произошла новая вспышка коронавируса

Коронавирус захватывает Турцию. В стране новая вспышка, столько заболевших не было с апреля.

Тем не менее российских туристов меньше не становится. Столичные аэропорты переполнены.

Подробнее о том, что будут делать, если в стране введут локдаун, и какие справки сейчас нужны для отдыха, – в эфире телеканала Москва 24.