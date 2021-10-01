Обманутые дольщики появились в Китае. Там на грани банкротства оказалась строительная компания.

Один из крупнейших девелоперов мира – Evergrande – накопил долги в размере 300 миллиардов долларов. Из-за тяжелой финансовой ситуации работу могут потерять более 3 миллионов китайцев в строительстве и смежных отраслях.

При этом проблемы могут отразиться не только не китайской, но и на мировой экономике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.