Новости мира: оползень снес многоэтажку в Индии

В Индии оползень снес многоэтажку. Семиэтажное здание сложилось, как карточный домик. Синоптики заранее предупредили спасателей о возможной опасности и всех жильцов попросили покинуть квартиры еще накануне. В результате никто не пострадал.

Николя Саркози приговорили к году лишения свободы по делу о перерасходе денег во время предвыборной кампании 2012 года. Это уже второй обвинительный приговор бывшему президенту Франции за последние полгода. Срок Саркози будет отбывать дома. При этом он будет обязан носить специальный электронный браслет. Кроме того, бывший французский лидер заплатит штраф в размере 3 750 евро.



В тюрьмах Эквадора объявлено чрезвычайное положение. Это произошло после того, как в одной из колоний заключенные устроили беспорядки. Практически все они были вооружены пистолетами, ружьями и гранатами. Оказалось, что отношения выясняли между собой местные группировки, которые, как считают местные СМИ, связаны с мексиканскими наркокартелями. В итоге 116 человек погибли, причем минимум пять человек были обезглавлены, более 80 получили ранения.

Во Флориде мужчина спас соседей от аллигатора. Рептилия вылезла из местного пруда и разгуливала по дворам, пугая людей. Один из местных жителей не растерялся. Мужчина перевернул мусорный бак и загнал в него опасного хищника, после чего откатил его обратно к водоему. Он стал героем соцсетей. Ему посвящают песни и зовут жить в Австралию, где на воле гуляет много опасных зверей.

Непобедимый мачо Дуэйн "Скала" Джонсон поделился снимками со своей трехлетней дочерью. "Она знает, к кому прийти за лучшим маникюром в городе", – написал в Instagram актер. Дуэйн – опытный отец. У него три дочери. Старшей уже 20 лет.

Арнольд Шварценеггер снова умилил пользователей соцсетей. На кадрах "железный Арни" кормит своего питомца – ослицу Лулу – печеньками, а та спокойно чувствует себя в домашней обстановке.

Неделя моды в Париже продолжается. Наряды от Оливье Рустена представили Наталья Водянова, Милла Йовович и Наташа Поли. Показ разделился на две части. В первой – переосмысленные вещи из всех коллекций, которые создавались на протяжении 10 лет. Во второй – серия вечерних нарядов. Эту часть открыла Наоми Кэмбелл. Модель прошлась под голос Бейонсе, которая как бы по телефону признавалась в любви модному дому.

Бритни Спирс после того как освободилась от опеки отца опубликовала обнаженные снимки. На откровенных фотографиях уже больше полутора миллионов лайков. "Хулиганство на берегу Тихого океана никому не повредит!" – подписала публикацию певица. Она заверила поклонников, что на фотографиях нет фотошопа, как может показаться из-за кривой ванны. Накануне отца Бритни отстранили от опекунства над ней. Правда, пока эта мера временная. Скоро состоится еще одно слушание, по итогам которого будет принято окончательное решение.