В Чехии вакцинировались 53,6% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

53,6% населения привиты от коронавируса в Чехии. С 20 сентября в стране начнут делать бустерные, третьи дозы, чтобы усилить защиту граждан от особо заразных штаммов. В первую очередь прививки сделают тем, кто входит в группу риска. При этом прививают в стране даже подростков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.