Во Франции вакцинировались 66,5% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

Во Франции вакцину получили 66,5% населения. А с 15 сентября вводят обязательные прививки для некоторых категорий граждан.

Еще в начале августа в стране начали действовать специальные пропуска с QR-кодом. Для его получения нужны либо отрицательный тест на коронавирус, либо справка об антителах или вакцинации. Пропуска требуют практически везде, кроме городского транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.