Новости мира: Байден заявил, что США больше не будут пытаться переустроить другие страны

США больше не будут разносить по миру демократию. Это в своем телевизионном обращении дал понять Джо Байден. Президент заявил, что после выхода американских войск из Афганистана штаты больше не будут пытаться переустроить другие страны. О причинах такого решения Байден намекнул, сказав, что американские военные 20 лет вооружали и тренировали правительственные войска Афганистана, но те все равно не сумели оказать никакого сопротивления боевикам запрещенной в России террористической группировки "Талибан" и сдали Кабул без боя.

Ко всему прочему, проблем хватает и внутри США. Например, руководители крупных компаний обеспокоены психическим состоянием своих сотрудников. Мол из-за пандемии коронавируса у людей сильный стресс и офисные работники находятся на грани нервного срыва. В одной компании даже приняли решение отправить всех сотрудников центрального офиса во внеочередной отпуск. На то, чтобы подлечить нервы, клеркам дали одну неделю.

Пользователей сети Instagram обяжут указывать в аккаунтах дату рождения. Тех, кто это требование не выполнит, могут заблокировать. В компании Facebook, которой принадлежит эта соцсеть заявили, что новое правило должно защитить подростков от нежелательного контента. При этом, каким образом будут проверять, правильно ли пользователь указал свой возраст, пока не очень понятно.

В Средиземном море обнаружили большое нефтяное пятно. О разливе сообщили власти Кипра. Радужную пленку заметили экипажи сразу нескольких судов. По данным местных СМИ, утечка могла произойти на электростанции на территории Сирии. А сейчас, судя по снимкам со спутников, пятно движется в сторону северо-восточного побережья Кипра и, вероятно, достигнет мыса Апостола Андрея в течение суток. В район бедствия срочно отправляют два специальных судна, которые должны будут собрать нефть с поверхности воды.

В Венесуэле начнут вакцинировать от коронавируса детей от 3-х лет. Прививочная кампания должна стартовать в октябре. По словам президента Мадуро, использовать для этого будут только надежные и проверенные вакцины. Среди них и российский "Спутник V". Всего же к октябрю препарат должны получить 22 миллиона граждан Венесуэлы. Это 70% населения страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.