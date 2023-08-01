Более 500 рейсов отменили в Японии из-за тайфуна

В Токио холодный атмосферный фронт принес ливни и ураганный ветер. Днем в столице Японии температура воздуха резко опустилась с 33 до 28 градусов. Синоптики прогнозируют, что за сутки в регионе может выпасть от 60 до 100 миллиметров осадков.

К югу Японии тем временем приблизился сильный тайфун. Скорость порывов ветра в момент его прохождения может достигать 65 метров в секунду. Из-за него отменили уже более 500 авиарейсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.