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Более 500 рейсов отменили в Японии из-за тайфуна

Более 500 рейсов отменили в Японии из-за тайфуна

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В Токио холодный атмосферный фронт принес ливни и ураганный ветер. Днем в столице Японии температура воздуха резко опустилась с 33 до 28 градусов. Синоптики прогнозируют, что за сутки в регионе может выпасть от 60 до 100 миллиметров осадков.

К югу Японии тем временем приблизился сильный тайфун. Скорость порывов ветра в момент его прохождения может достигать 65 метров в секунду. Из-за него отменили уже более 500 авиарейсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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