Перепалка из-за потерянных чемоданов произошла в аэропорту Манчестера

В аэропорту британского Манчестера произошла перепалка из-за потерянных чемоданов.

Как следует из кадра видеоролика, задержка багажа разозлила прибывших пассажиров. Люди проникли в багажную зону и начали сами искать свои вещи.

По данным местных СМИ, задержки с выдачей багажа связаны с массовым увольнением сотрудников авиакомпаний и аэропортов из-за пандемии.

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