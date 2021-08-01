Туристка в Турции рассказала о пожарах

Туристка Александра Багно, которая находится в Турции, рассказала об обстановке в отеле. Она связалась с нами через прямой эфир.

О ситуации в Мармарисе, где новые очаги возгорания и где объявили эвакуацию по морю – в эфире телеканала Москва 24.