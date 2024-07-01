Новости мира: голкипер "Флориды" Бобровский показал флаг России на чемпионском параде

Российский голкипер Сергей Бобровский произнес речь на чемпионском параде "Флориды Пантерз" после победы в Кубке Стэнли – 2024, повязав на плечи российский флаг. Хоккеист поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что переходил в американскую команду ради этой награды.

С 1 июля в Греции ввели возможность работать шесть дней в неделю с предоставлением дополнительной денежной компенсации. Многие работники, согласно закону, не смогут отказаться от такого графика. Греческие профсоюзы и эксперты отмечают, что хотя труд в выходные и праздничные дни будет финансово вознаграждаться, но он существенно увеличит нагрузку на работников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

