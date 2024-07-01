Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 13:45

В мире

Новости мира: голкипер "Флориды" Бобровский показал флаг России на чемпионском параде

Новости мира: голкипер "Флориды" Бобровский показал флаг России на чемпионском параде

Новости мира: 13 человек стали жертвами селя в Киргизии

Новости мира: в национальном парке Йеллоустоун родился абсолютно белый бизон

Новости мира: почти 20 человек погибли в Нигерии в результате серии терактов

Новости мира: аргентинские фермеры в знак протеста заваливают апельсинами улицы

Новости мира: в Китае упала и взорвалась ракета-носитель "Тяньлун -3"

Китайская ракета-носитель "Тяньлун-3" упала через несколько минут после запуска

Супруга Джо Байдена объяснила его провал на дебатах плохим самочувствием

Новости мира: концерт группы Rammstein напугал жителей Дублина

Новости мира: стартовали внеочередные выборы во французский парламент

Российский голкипер Сергей Бобровский произнес речь на чемпионском параде "Флориды Пантерз" после победы в Кубке Стэнли – 2024, повязав на плечи российский флаг. Хоккеист поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что переходил в американскую команду ради этой награды.

С 1 июля в Греции ввели возможность работать шесть дней в неделю с предоставлением дополнительной денежной компенсации. Многие работники, согласно закону, не смогут отказаться от такого графика. Греческие профсоюзы и эксперты отмечают, что хотя труд в выходные и праздничные дни будет финансово вознаграждаться, но он существенно увеличит нагрузку на работников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика