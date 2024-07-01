01 июля, 07:45В мире
Новости мира: почти 20 человек погибли в Нигерии в результате серии терактов
В результате серии взрывов в нигерийском штате Борно погибли не менее 18 человек. Пострадали, по разным данным, от 30 до 48 человек. Уточняется, что первый взрыв прогремел в разгар свадебной церемонии, другой произошел в больнице города Гвоза, а еще один – на похоронах.
Сборная Грузии покидает чемпионат Европы по футболу 2024 года. В 1/8 финала она проиграла команде Испании со счетом 4:1. Грузинам удалось открыть счет в первом тайме, однако спустя 20 минут Родри сравнял счет ударом из‑за пределов штрафной. Уже во второй половине испанцы забили три безответных мяча.
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