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В римском Колизее отказались проводить бой Маска и Цукерберга

В римском Колизее отказались проводить бой Маска и Цукерберга

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В римском Колизее отказались проводить бой Илона Маска и Марка Цукерберга. Представители музея заявили, что соглашаются только на события высокого культурного уровня, собранные средства от которых идут на благотворительность.

О возможном поединке предпринимателей говорят уже вторую неделю. Миллиардеры поссорились из-за того, что компания Цукерберга решила создать аналог Twitter, которым с недавних по владеет Маск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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