Эко-активисты приклеили себя к картине Ван Гога в Лондоне

Эко-активисты приклеили себя к раме картины Ван Гога "Персиковые деревья в цвету". Перфоманс, организованный в лондонской галерее Курто, попал на видео.

Это сделано в знак протеста против новых нефтяных и газовых проектов. Два активиста требовали от британского правительства остановить добычу ресурсов. На кадрах видно, что молодые люди одеты в оранжевые футболки, где видно лозунг Just stop oil. Теперь активистам грозит 10 лет тюрьмы.

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