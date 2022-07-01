В Калифорнии прошел конкурс на самую уродливую собаку в мире. Мероприятие проводят уже полвека.

Посыл конкурса состоит в том, чтобы люди забирали и дворняжек, и тех, кто выглядит не очень. Победителем стал семнадцатилетний чихуахуа по кличке Мистер Счастливое Лицо. Хозяйка забрала питомца год назад из приюта. Прежние владельцы поднимали руку на питомца и не заботились о нем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

