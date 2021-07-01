Инженер добрался из Нитры в Братиславу на летающей машине

Инженер в Словакии совершил перелет из Нитры в Братиславу. Путь занял 35 минут. Летающая машина AirCar преодолела 80 километров.

Модель превращается из автомобиля в самолет примерно за две минуты. При этом есть один нюанс – для полета машине нужен разгон, как лайнеру. Вертикальный взлет не предусмотрен.

Пока модель развивает скорость 170 километров в час. Но разработчик профессор Стефан Кляйн таким результатом не очень доволен. Он хочет разогнать аппарат хотя бы до 300 километров в час.

Поднимается машина на высоту 2,5 километра. В будущем она сможет пролететь без дозаправки тысячу километров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.