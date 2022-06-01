Таиланд разрешил туристам въезд в страну без ПЦР-теста

Таиланд разрешил въезд в страну без ПЦР-теста. Однако это касается только тех, кто привит вакциной "Спутник Лайт". Об этом сообщили в Генконсульстве РФ страны в Пхукете.

С 1 июня российский препарат включен в список вакцин от коронавируса, одобренных правительством Таиланда. Непривитым или не полностью вакцинированным туристам необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.