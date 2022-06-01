Жилой дом унесло течением на Аляске

На Аляске течение унесло дом прямо на глазах очевидцев. Двухэтажная конструкция накренилась и устремилась в реку Коппер.

Владелец дома успел передвинуть его на несколько метров, но тщетно. Вызванный наводнением разлив унес жилище куда-то в Тихий океан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

