ВОЗ будет обозначать штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) теперь будет называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, чтобы исключить дискриминацию стран, где эти мутации обнаружили впервые. Таким образом, "британский" штамм становится альфой, вариант из ЮАР – Бетой, "бразильский" – гаммой, а "индийские" штаммы, их сейчас два – дельтой и каппой.

Глава грузинского Минздрава заразилась коронавирусом через два месяца после прививки AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Екатерина Тикарадзе чувствует себя хорошо, она на изоляции, как и все сотрудники, которые с ней контактировали, уточнили в Минздраве. Прививку глава министерства сделала одной из первых и в прямом эфире.

В Минздраве РФ заявили, что у российских вакцин не нашли рисков тромбообразования. Они, наоборот, защищают от таких последствий коронавируса. Тем временем риск появления тромбоз указан в инструкциях к некоторым препаратам, утвержденным в Европе и США. На этой почве даже разразился международный скандал с отказом от вакцин определенных производителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.