В Малайзии ввели самые строгие ограничения из-за COVID-19

12:00
В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
Малайзия ввела самые строгие за последний год антиковидные меры. В стране растет число заболевших коронавирусом. До 14 июня работать смогут только представители 17 основных секторов экономики. Строгого комендантского часа нет. Но за продуктами можно выходить только двум членам одной семьи, максимальное расстояние – 10 километров. Кафе и рестораны продолжат работу, но только на вынос, а торговым центрам придется полностью закрыться.
Таиланд запустил обратный отсчет до открытия Пхукета. Таймер разместили на сайте управления по туризму страны. Для привитых, в том числе "Спутником V" Пхукет будет доступен с 1 июля. На острове отчитались о том, что подготовили и сертифицировали гостиницы, которые могут соблюдать все антиковидные правила. Но честно признались, что будут отслеживать перемещения всех туристов через специальное приложение. Отметиться в нем придется, даже если вы просто вышли из отеля в ресторан. Таким образом, будут отслеживать контактных, если кто-то из путешественников заболеет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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