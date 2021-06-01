Кипр закрыл небо для Белоруссии. Об этом сообщили власти острова. Все рейсы между двумя странами приостановлены. Исключение действует для гуманитарных самолетов, рейсов скорой помощи, а также в случаях ЧП. Запрет будет действовать до 28 августа. Такое решение власти Кипра приняли после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Некоторые страны также отказались принимать белорусские самолеты в своем воздушном пространстве.

Сенсационное расследование провели датские журналисты. Они выяснили, что Дания могла помогать Америке прослушивать европейских политиков, в числе которых Ангела Меркель. Якобы военная разведка страны предоставляла Агентству нацбезопасности США доступ к секретной станции. Оттуда можно было прослушать и прочитать электронную переписку немецких, французских, шведских и норвежских политиков. В министерстве обороны Дании назвали эту информацию спекуляциями прессы.

В Ватикане завершился молитвенный марафон о прекращении пандемии коронавируса. Торжественную церемонию возглавил папа Римский. В глобальной молитве приняли участие 30 крупнейших храмов мира. Марафон стартовал 1 мая в Соборе Святого Петра и длился ровно месяц.

В Индии заключенные не хотят выходить из тюрем. Они считают, что там сейчас безопаснее. За периметром бушует вирус, а в таких условиях еще нужно будет зарабатывать себе на пропитание. За решеткой их кормят и осматривают врачи. С просьбой остаться обратились заключенные девяти тюрем.

В Китае ожидается мощный "беби-бум". Семьям разрешили заводить троих детей. Так власти хотят остановить старение населения и сокращение рождаемости. Демографический спад они сочли угрозой для экономики в долгосрочной перспективе. К тому же, в Китае все чаще стали распадаться браки.

Болельщики и букмекеры готовятся к футбольному матчу Россия – Польша. Он пройдет сегодня во Вроцлаве. На стадион из-за пандемии пустят в четыре раза меньше болельщиков.