Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 21:30

В мире

Новости мира: во Франции радикалы забросали полицию брусчаткой и фейерверками

Новости мира: во Франции радикалы забросали полицию брусчаткой и фейерверками

Новости мира: депутаты подрались перед заседанием парламента Грузии

Новости мира: более 70 протестующих задержаны в Турции

Новости мира: скоростная магистраль обрушилась на юге Китая

Новости мира: беспорядки из-за принятия закона об иноагентах разгорелись в Грузии

Новости мира: протесты против закона об иноагентах продолжаются в Тбилиси

Новости мира: митинг против закона об иноагентах перерос в стычки с полицией в Тбилиси

Новости мира: в США студенты захватили кампус вуза в рамках акции поддержки Палестины

Новости мира: улицы Медины затопило из-за сильного дождя

Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Тбилиси

В Париже во время первомайской демонстрации радикалы забросали полицию брусчаткой и фейерверками. В ответ силовики использовали слезоточивый газ. Многие участники акции получили ранения. Больше десятка человек задержаны. Во время обыска полиция изъяла ножи и кастеты. По оценкам властей Парижа, на этом митинге собрались около 18 тысяч человек.

Первомай массово отметили и жители Испании. По всей стране провели более 70 демонстраций. Профсоюзы выступили за сокращение рабочего дня, разные социальные меры и улучшение условий труда.

В Варшаве прошла антивоенная демонстрация против втягивания Польши в конфликт Украины и России. Так называемый "Марш мира" проходил под лозунгами "Это не наша война" и "Нет войне". По оценкам организаторов, в шествии приняли участие несколько сотен человек. Они размахивали польскими флагами и несли плакаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика