Новости мира: во Франции радикалы забросали полицию брусчаткой и фейерверками

В Париже во время первомайской демонстрации радикалы забросали полицию брусчаткой и фейерверками. В ответ силовики использовали слезоточивый газ. Многие участники акции получили ранения. Больше десятка человек задержаны. Во время обыска полиция изъяла ножи и кастеты. По оценкам властей Парижа, на этом митинге собрались около 18 тысяч человек.

Первомай массово отметили и жители Испании. По всей стране провели более 70 демонстраций. Профсоюзы выступили за сокращение рабочего дня, разные социальные меры и улучшение условий труда.

В Варшаве прошла антивоенная демонстрация против втягивания Польши в конфликт Украины и России. Так называемый "Марш мира" проходил под лозунгами "Это не наша война" и "Нет войне". По оценкам организаторов, в шествии приняли участие несколько сотен человек. Они размахивали польскими флагами и несли плакаты.

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