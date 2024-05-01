Новости мира: беспорядки из-за принятия закона об иноагентах разгорелись в Грузии

В ночь на 1 мая в Тбилиси снова разгорелись беспорядки из-за принятия закона об иноагентах. Демонстранты возводили баррикады, а также бросали камни и бутылки в полицейских. В ответ на это силовики применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Тем временем в США прошли еще более агрессивные студенческие акции в поддержку Палестины. Так, в Колумбийском университете в Нью-Йорке группа протестующих в масках захватила кампус на Манхэттене. Молодые люди забаррикадировались в здании, разбив окна и разрушив все внутри.

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