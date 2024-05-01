Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 09:30

В мире

Новости мира: беспорядки из-за принятия закона об иноагентах разгорелись в Грузии

Новости мира: беспорядки из-за принятия закона об иноагентах разгорелись в Грузии

Новости мира: протесты против закона об иноагентах продолжаются в Тбилиси

Новости мира: митинг против закона об иноагентах перерос в стычки с полицией в Тбилиси

Новости мира: в США студенты захватили кампус вуза в рамках акции поддержки Палестины

Новости мира: улицы Медины затопило из-за сильного дождя

Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Тбилиси

Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Грузии

Новости мира: Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины на 10 лет

Новости мира: Маск оценил работу над соглашением о безопасности Украины на 10 лет

Новости мира: полиция Парижа взяла под стражу актера Депардье по делу о домогательствах

В ночь на 1 мая в Тбилиси снова разгорелись беспорядки из-за принятия закона об иноагентах. Демонстранты возводили баррикады, а также бросали камни и бутылки в полицейских. В ответ на это силовики применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Тем временем в США прошли еще более агрессивные студенческие акции в поддержку Палестины. Так, в Колумбийском университете в Нью-Йорке группа протестующих в масках захватила кампус на Манхэттене. Молодые люди забаррикадировались в здании, разбив окна и разрушив все внутри.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествиявидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика