Армения отменила все ковидные ограничения на въезд в страну для россиян. По прогнозам туроператоров, это должно повысить интерес к данному направлению.

Рейсы в Ереван из Москвы выполняют многие авиакомпании. Кроме того, армянские власти отменили масочный режим, так что отдыхать в этой стране можно с комфортом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.