Рабочие в порту Амстердама отказались разгружать российский танкер с нефтью. В муниципалитете города заявили, что обслуживание судна, прибывшего из приморска является нежелательным.

При этом запретить кораблю вход в порт местные власти не смогли. Судно работает под флагом Маршалловых островов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.