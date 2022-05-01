Новости мира: лесной пожар в Нью-Мексико и возгорание в Лас-Вегасе

В американском штате Нью-Мексико бушует небывалый по своим масштабам лесной пожар. Пламя охватило уже 300 квадратных километров земли и уничтожает горные поселки один за другим. Уже сгорели сотни домов.

Огонь бушует и в Лас-Вегасе. Там горит 40 тысяч гектаров леса. Густой черный дым накрывает окрестные городки. На улице дышать без защитной маски практически невозможно, спасатели эвакуируют людей из наиболее опасных мест. Пожарные пытаются остановить дальнейшее распространение пламени.



Тбилиси ушел под воду. Из-за сильного ливня городские кварталы затопило. Движение машин по центральным улицам было парализовано. По прогнозам синоптиков плохая погода будет всю следующую неделю. Поэтому подтопления прогнозируют по всей стране.

Во Франции на улицы снова вышли сторонники движения "Желтые жилеты". На этот раз они выражали недовольство итогами президентских выборов в стране. Демонстранты напомнили о громком политическом скандале с консалтинговой фирмой McKinsey, разгоревшимся накануне выборов. В марте членов правящей партии обвинили в коррупционных махинациях на сумму более миллиарда евро.

Германии демонстранты попытались сорвать выступление главы МИД страны Анналены Бербок. Люди, недовольные тем, что их страна поставляет Украине тяжелое вооружение, не давали чиновнице начать говорить, свистели, кричали и называли министра "подстрекательницей войны" и "лгуньей".

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.