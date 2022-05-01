Новости мира: лесной пожар в Нью-Мексико и возгорание в Лас-Вегасе

07:15
В американском штате Нью-Мексико бушует небывалый по своим масштабам лесной пожар. Пламя охватило уже 300 квадратных километров земли и уничтожает горные поселки один за другим. Уже сгорели сотни домов.
Огонь бушует и в Лас-Вегасе. Там горит 40 тысяч гектаров леса. Густой черный дым накрывает окрестные городки. На улице дышать без защитной маски практически невозможно, спасатели эвакуируют людей из наиболее опасных мест. Пожарные пытаются остановить дальнейшее распространение пламени.
Тбилиси ушел под воду. Из-за сильного ливня городские кварталы затопило. Движение машин по центральным улицам было парализовано. По прогнозам синоптиков плохая погода будет всю следующую неделю. Поэтому подтопления прогнозируют по всей стране.
Во Франции на улицы снова вышли сторонники движения "Желтые жилеты". На этот раз они выражали недовольство итогами президентских выборов в стране. Демонстранты напомнили о громком политическом скандале с консалтинговой фирмой McKinsey, разгоревшимся накануне выборов. В марте членов правящей партии обвинили в коррупционных махинациях на сумму более миллиарда евро.
Германии демонстранты попытались сорвать выступление главы МИД страны Анналены Бербок. Люди, недовольные тем, что их страна поставляет Украине тяжелое вооружение, не давали чиновнице начать говорить, свистели, кричали и называли министра "подстрекательницей войны" и "лгуньей".
Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: