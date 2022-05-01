Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в жилых кварталах населенных пунктов Донбасса

Сотрудники МЧС России разбирают завалы в жилых кварталах населенных пунктов Донбасса. Для этого подогнали специальную технику.

Дома сильно пострадали от ударов артиллерии. Нарушена подача воды, во многих районах нет электричества. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.