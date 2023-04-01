Несколько обвинений предъявят Дональду Трампу в суде 4 апреля

Дональду Трампу предъявят несколько обвинений и среди них как минимум одно – в уголовном преступлении. Об этом пишет издание Associated Press. По данным агентства, экс-президент США прилетит из Флориды в Нью-Йорк и лично придет в суд, где планирует заявить о своей невиновности.

Бывший лидер США, который намерен принимать участие в выборах 2024 года, заявил, что все происходящее – это попытка сорвать выборы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.