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Несколько обвинений предъявят Дональду Трампу в суде 4 апреля

Несколько обвинений предъявят Дональду Трампу в суде 4 апреля

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Дональду Трампу предъявят несколько обвинений и среди них как минимум одно – в уголовном преступлении. Об этом пишет издание Associated Press. По данным агентства, экс-президент США прилетит из Флориды в Нью-Йорк и лично придет в суд, где планирует заявить о своей невиновности.

Бывший лидер США, который намерен принимать участие в выборах 2024 года, заявил, что все происходящее – это попытка сорвать выборы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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