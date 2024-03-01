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Новости

01 марта, 17:30

В мире

Новости мира: французские фермеры заблокировали проезд к Версальскому дворцу в Париже

Новости мира: французские фермеры заблокировали проезд к Версальскому дворцу в Париже

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Французские фермеры заблокировали проезд к Версальскому дворцу в Париже. Колонна состоит из нескольких десятков тракторов. На ковшах закреплены плакаты с призывом спасти сельское хозяйство страны. Ранее активисты этого же профсоюза оцепили Триумфальную арку. Из-за несанкционированной акции задержали 13 человек.

Более 13 тысяч человек пострадали при наводнении в Бразилии. На юг штата Акко обрушилась самая сильная стихия за всю его историю. Проливные дожди подняли уровень воды в местной реке до 15,5 метров. Она вышла из берегов, смыла дома и мосты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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