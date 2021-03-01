Гонка на соревнованиях в Италии закончилась для горнолыжницы падением

Гонка на соревнованиях в Италии закончилась для норвежской горнолыжницы жестким падением. Спортсменка разогналась до 180 километров и влетела в ограждения. Сейчас 22-летняя девушка находится в больнице.

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