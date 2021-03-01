Новости мира: в Мьянме несколько человек стали жертвами военного переворота

06:45
В Мьянме по меньшей мере 18 участников акций протеста убиты, более 30 получили ранения. Полиция применила против демонстрантов не только газ и резиновые пули, но и боевое оружие. В Сети есть фотографии, на которых видны лежащие на асфальте гильзы. Протесты начались сразу после того, как генералитет Мьянмы взял власть в свои руки. Это произошло в начале февраля. Военные заявили, что на прошедших в стране выборах были допущены массовые фальсификации.
Президент Армении Армен Саркисян решил все-таки не увольнять начальника Генштаба страны. Такого решения от главы государства добивался премьер-министр страны. Конфликт военных и гражданских властей Армении обострился после последних парламентских выборов. Руководство Минобороны требовало отставки правительства, в кабинете министров настаивали на смене армейского руководства. Сейчас противники действующей власти живут в палаточном городке и регулярно проводят акции протеста. В свою очередь, глава Кабмина собирается вывести своих сторонников на митинг.
В Грузии арестован лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Он обвиняется в организации штурма демонстрантами здания парламента летом 2019 года. Тогда Мелия внес залог и остался на свободе, но позже отказался носить электронный браслет, заявив, что не будет подчиняться решению суда, и в итоге был взят под стражу. В результате сразу в нескольких городах прошли акции протеста, оппозиционеры требуют освободить своего лидера и отправить правительство страны в отставку.
В Ирландии банда, состоящая, предположительно, из мигрантов, напала на местных жителей. Приходили сообщения о том, что в драке один человек погиб. Правда позже появилась информация о том, что врачи все-таки смогли спасти жизнь мужчине, который получил несколько тяжелых ножевых ранений.
С понедельника россияне могут въехать на территорию Грузии. В Тбилиси готовы принять гостей при наличии ПЦР-теста на коронавирус. На третий день пребывания в стране его придется сдать еще раз. Попасть в Грузию можно будет только самолетом и только с пересадкой. Сухопутная граница по прежнему закрыта, а прямые рейсы пока не возобновлены.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: