Новости мира: в Мьянме несколько человек стали жертвами военного переворота

В Мьянме по меньшей мере 18 участников акций протеста убиты, более 30 получили ранения. Полиция применила против демонстрантов не только газ и резиновые пули, но и боевое оружие. В Сети есть фотографии, на которых видны лежащие на асфальте гильзы. Протесты начались сразу после того, как генералитет Мьянмы взял власть в свои руки. Это произошло в начале февраля. Военные заявили, что на прошедших в стране выборах были допущены массовые фальсификации.

Президент Армении Армен Саркисян решил все-таки не увольнять начальника Генштаба страны. Такого решения от главы государства добивался премьер-министр страны. Конфликт военных и гражданских властей Армении обострился после последних парламентских выборов. Руководство Минобороны требовало отставки правительства, в кабинете министров настаивали на смене армейского руководства. Сейчас противники действующей власти живут в палаточном городке и регулярно проводят акции протеста. В свою очередь, глава Кабмина собирается вывести своих сторонников на митинг.

В Грузии арестован лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Он обвиняется в организации штурма демонстрантами здания парламента летом 2019 года. Тогда Мелия внес залог и остался на свободе, но позже отказался носить электронный браслет, заявив, что не будет подчиняться решению суда, и в итоге был взят под стражу. В результате сразу в нескольких городах прошли акции протеста, оппозиционеры требуют освободить своего лидера и отправить правительство страны в отставку.

В Ирландии банда, состоящая, предположительно, из мигрантов, напала на местных жителей. Приходили сообщения о том, что в драке один человек погиб. Правда позже появилась информация о том, что врачи все-таки смогли спасти жизнь мужчине, который получил несколько тяжелых ножевых ранений.

С понедельника россияне могут въехать на территорию Грузии. В Тбилиси готовы принять гостей при наличии ПЦР-теста на коронавирус. На третий день пребывания в стране его придется сдать еще раз. Попасть в Грузию можно будет только самолетом и только с пересадкой. Сухопутная граница по прежнему закрыта, а прямые рейсы пока не возобновлены.