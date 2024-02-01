Новости мира: сотни людей выступили против реформ президента Аргентины

Сотни людей выступили против реформ президента Аргентины Хавьера Милея. Ранее он распустил министерства культуры, здравоохранения, труда, социального развития и образования. Люди пришли к парламенту страны, но толпу разогнали дубинками и слезоточивым газом.

Тем временем в Германии фиксируются рекорды по числу бастующих профсоюзов. Из-за падения доходов к вышедшим на улицы фермерам и работникам железных дорог присоединились охранники аэропортов и сотрудники медицинских центров. Отменяются сотни рейсов и записей ко врачам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.