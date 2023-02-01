В Британии пройдет крупнейшая за десятилетие забастовка

Крупнейшая за 10 лет забастовка ожидается в Великобритании 1 февраля. Больше 500 тысяч человек пообещали выйти на улицы, чтобы требовать повышения заработной платы.

Основную группу бастующих будут представлять учителя. Выразить недовольство собираются представители 23 тысяч школ. Кроме того, на протесты выйдут не менее 100 тысяч британских госслужащих, а также сотрудники транспортного сектора.

Волна недовольства идет по Великобритании с 2022 года на фоне рекордной инфляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.