Активисты поставили в центре чешской столицы виселицы

В центре Праги поставили виселицы. Это часть акции протеста местных бизнесменов и сотрудников образования.

По словам активистов, они символизируют "задыхающиеся" области жизни. Дело в том, что в Чехии в ближайшее время могут ужесточить антиковидные ограничения. В стране планируют ввести обязательное тестирование предпринимателей, студентов, преподавателей и школьников.

За прошлый год в стране зафиксировали самую высокую смертность со времен Второй мировой войны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.