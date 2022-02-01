Власти Италии ужесточили антиковидные ограничения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.

С 1 февраля итальянцы без ковид-паспорта могут ходить только в продовольственные магазины, аптеки, магазины зоотоваров. Власти решили ужесточить ограничения, несмотря на мнение многих вирусологов. Кроме того, без пропуска на основании отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 нельзя сходить в банк, на почту, в офисы государственных служб.

В стране также решили не продлевать режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии. По прогнозам экспертов, его отменят 31 марта, тогда могут снять и большинство действующих ограничений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.