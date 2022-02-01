Новости мира: у берегов Нидерландов столкнулись танкер и грузовое судно

Танкер Pechora Star неподалеку от побережья Нидерландов в непогоду протаранил балкер Julietta D, тот лишился управления и задел платформу морской ветроэлектростанции.

В Испании фермеры прорвали полицейский кордон и ворвались в городской совет Лорки в попытках предотвратить пленарное заседание, направленное на ограничение создания новых свиноферм или расширение существующих.

В Белоруссии ввели обязательное среднее образование. Это значит, что все школьники будут учиться 11 лет. Затем их ожидает централизованный экзамен. По его итогам будет проходить поступление в вузы. Раньше базовый курс школы был рассчитан на девять лет.