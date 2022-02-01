Новости мира: в столице Венесуэлы произошел крупный пожар в торговом комплексе

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Крупный пожар произошел в столице Венесуэлы Каракас. Там загорелся торговый комплекс. Очаг пожара находился в кинотеатре. Но позже огонь перекинулся на соседний многоэтажный жилой дом. Пожарные спасли 11 человек. Всем им была оказана медицинская помощь. Возгорание удалось локализовать.
В Китае встретили один из главных праздников – Новый год по лунному календарю. Он пройдет под покровительством синего водяного тигра. Власти Пекина украсили город, но грандиозных торжеств снова не будет из-за пандемии. Зато у жителей Поднебесной впереди целая неделя каникул.
Китайцы поздравляют друг друга даже из космоса. Китайскую орбитальную станцию украсили фонариками и символами Нового года, а тайконавты в невесомости приготовили традиционные пельмени.
SpaceX с пятой попытки запустила ракету Falcon 9 с итальянским спутником, он будет заниматься радиолокационным зондированием Земли. Изначально запуск был намечен на 27 января. С тех пор переносился: три раза из-за плохих погодных условий, а четвертый – из-за появления в зоне запуска постороннего судна.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что шокирован многочисленными случаями вандализма и расизма в ходе протестов в Оттаве. Туда уже несколько дней прибывают дальнобойщики и требуют отменить коронавирусные ограничения. Акция началась 29 января и в целом проходила мирно. Однако полиция начала несколько уголовных расследований. Одно из них посвящено осквернению военного мемориала.
Тем временем протестующие разгромили ковидные лагеря неподалеку от Оттавы, а премьер-министр своим выступлением только усугубил ситуацию. В своей речи он назвал дальнобойщиков "небольшим маргинальным меньшинством", которое "не отражает взгляды канадцев". После чего масштабы протестов увеличились, потому что к водителям грузовиков присоединились шокированные этими словами местные жители.
Дальнобойщики из Канады вдохновили австралийских водителей. Они отправились в Канберру на протесты. Центральные улицы столицы встали в заторах из десятков машин с флагами и плакатами. Водители также выступают против карантинных ограничений и принудительной вакцинации.
В Британии призывают к отставке премьер-министра. Лидер оппозиции Кир Стармер заявил, что Борис Джонсон, собирая гостей в резиденции во время локдауна проявил неуважение к самопожертвованию людей в пандемию, а потому не соответствует занимаемой должности. Когда скандал только разгорался, Джонсон пытался замять историю, заявляя, что это были рабочие встречи. Но когда отпираться стало бессмысленно, принес свои извинения британцам.
Тем временем Великобритания анонсировала самые жесткие санкции против России. Как заявила глава МИД Лиз Трасс, Британия сможет применять санкции к любой компании, связанной с РФ, и не только к компании, а ее сотрудникам и руководству. Также Лиз Грасс призвала снять напряженность на границе с Украиной и провести переговоры. Глава МИД Британии заявила, что намерена обсудить эту тему с Сергеем Лавровым в ближайшие две недели, но после сказала, что подцепила ковид и останется дома.
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