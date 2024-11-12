Новости мира: российский истребитель Су-57 покорил зрителей на авиасалоне в Китае

Российский истребитель пятого поколения Су-57 покорил зрителей на международном аэрокосмическом салоне в Китае. Самолет показал фигуру высшего пилотажа. Авиасалон стартовал 12 ноября и продлится шесть дней.

В Амстердаме начались беспорядки после введенного запрета на массовые манифестации. Полицейские пытаются остановить пропалестинских демонстрантов. Протестующие подожгли трамвай. Они также громили автомобили и витрины магазинов. Власти пытаются взять ситуацию под контроль.

Авиация и артиллерия Израиля за сутки атаковали более 30 сел в разных районах Ливана. По предварительным данным, в результате одного из ударов по жилому дому погибли 8 человек и 14 получили ранения.