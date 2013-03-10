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Новости

10 марта 2013, 09:28

Имя нового понтифика мир узнает 12 марта

Имя нового понтифика мир узнает 12 марта

Выборы президента Венесуэлы пройдут 14 апреля

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В Ватикане на крыше Сикстинской капеллы пожарные установили специальную трубу. Миллионы католиков во время конклава, который намечен на 12 марта, не будут спускать с нее глаз. Белый дым из трубы будет означать, что понтифик избран. Но вероятнее всего в ближайшее время католики увидят черный дым - это означает, что кардиналам не удалось договориться. Эксперты говорят, что явного фаворита на Святой престол нет и любая кандидатура вызовет дискуссии.
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