Имя нового понтифика мир узнает 12 марта

В Ватикане на крыше Сикстинской капеллы пожарные установили специальную трубу. Миллионы католиков во время конклава, который намечен на 12 марта, не будут спускать с нее глаз. Белый дым из трубы будет означать, что понтифик избран. Но вероятнее всего в ближайшее время католики увидят черный дым - это означает, что кардиналам не удалось договориться. Эксперты говорят, что явного фаворита на Святой престол нет и любая кандидатура вызовет дискуссии.