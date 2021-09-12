Более 1,8 млн москвичей подали заявки на онлайн-голосование

Более 1,8 миллиона москвичей подали заявки на онлайн-голосование за два дня до завершения регистрации, рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Более 1,7 миллиона заявления уже одобрены, остальные находятся на проверке.

В 2021 году пройдут выборы в Госдуму и довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах, а также выборы муниципальных депутатов района Щукино.

Москвичи могут принять участие в онлайн-голосовании, подав заявление через госуслуги до 13-го сентября включительно.

