До окончания подачи заявок на участие в онлайн-голосовании остается 3 дня

У желающих зарегистрироваться на электронное голосование еще есть три дня. Подать заявку можно до конца 13-го сентября. Для этого надо зайти, например, в свой личный кабинет на сайте mos.ru. А также через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".



К этому дню заявление уже подали более 1,8 миллиона москвичей. Для участия надо быть старше 18 лет и иметь постоянную регистрацию в Москве. Тех, кто выбрал дистанционный формат, исключат из реестра на избирательных участках – то есть, получить бумажный бюллетень уже не получится. Подробнее в эфире телеканала Москва 24.

