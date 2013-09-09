Обработано больше половины бюллетеней на выборах мэра Москвы

В Мосгоризбирком поступили новые цифры с избирательных участков на выборах мэра Москвы. По состоянию на час ночи обработано 55% бюллетеней. Лидирует Сергей Собянин, за которого проголосовали почти 52% избирателей. На втором месте Алексей Навальный с 26,81 процента, третьим идет Иван Мельников, набравший 10,60% голосов.

Остальные кандидаты набрали около трех процентов голосов.

Сейчас все избирательные комиссии подсчитывают голоса. Кроме того, на 54 из 1000 участков, оборудованных КОИБами, ведется пересчет вручную. В Мосгоризбиркоме еще раз отметили, что во время голосования никаких серьезных нарушений допущено не было.