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Новости

09 сентября 2013, 01:15

События

Обработано больше половины бюллетеней на выборах мэра Москвы

Обработано больше половины бюллетеней на выборах мэра Москвы

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В Мосгоризбирком поступили новые цифры с избирательных участков на выборах мэра Москвы. По состоянию на час ночи обработано 55% бюллетеней. Лидирует Сергей Собянин, за которого проголосовали почти 52% избирателей. На втором месте Алексей Навальный с 26,81 процента, третьим идет Иван Мельников, набравший 10,60% голосов.

Остальные кандидаты набрали около трех процентов голосов.

Сейчас все избирательные комиссии подсчитывают голоса. Кроме того, на 54 из 1000 участков, оборудованных КОИБами, ведется пересчет вручную. В Мосгоризбиркоме еще раз отметили, что во время голосования никаких серьезных нарушений допущено не было.
Сюжет: Выборы мэра Москвы
выборы мэра Иван Обыденков Ксения Соколянская новости Мосгоризбирком власть
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