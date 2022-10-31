Путин заявил, что мирного договора между Ереваном и Баку пока нет

Мирного договора между Ереваном и Баку пока нет, его составляющие - это предмет компромисса с обеих сторон. Об этом заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что над несогласованными вопросами по заявлению России, Армении и Азербайджана работа пройдет в закрытом формате. Путин призвал не заострять на них внимание. Он добавил, что контакты Баку и Еревана с участием Москвы будут продолжены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

